Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autorennen zwischen Golf und Tesla - Beide Fahrer disqualifiziert

Oberhausen (ots)

Sonntagmorgen (24.08.), 03:15 Uhr, Kreuzung Essener Straße / Osterfelder Straße: Die Ampel springt auf Grün - beide Fahrer drücken gleichzeitig das Gaspedal durch, Reifen quietschen, der Rennstart ist erfolgt.

Offenbar so sehr "im Tunnel", dass sie den Streifenwagen der Polizei Oberhausen in unmittelbarer Nähe übersahen. Die Beamten hefteten sich direkt an das Duo - bestehend aus einem VW Golf und einem Tesla -, das mit rund 120 km/h andere Verkehrsteilnehmer überholte und sich zwischen ihnen hindurchschlängelte.

Rote Flagge: An der Werksgasthauskreuzung setzten die Polizisten dem Rennen ein Ende, indem sie den Streifenwagen vor die Fahrzeuge stellten. Der 23-jährige Golf-Fahrer versuchte noch, die Flucht zu ergreifen, konnte jedoch sofort gestoppt und gefesselt werden. Der Tesla-Fahrer (26) gab währenddessen weiter Gas, missachtete eine rote Ampel und bog mit quietschenden Reifen auf die Mülheimer Straße ab. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde er wenig später in einem Schnellrestaurant an der Mülheimer Straße entdeckt - sein Wagen stand auf dem Parkplatz.

Kein Podium: Beide Fahrer stehen im Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Blutproben wurden entnommen, die Fahrzeuge abgeschleppt und die Führerscheine sichergestellt.

