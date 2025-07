Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in Kosmetikgeschäft

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in der Mainzer Altstadt.

Ein Mann betritt ein Kosmetikgeschäft am Gutenbergplatz und schaut sich darin um. Als er den Laden verlässt, geht plötzlich der akustische Alarm für die Wegnahmesicherung an und eine Mitarbeiterin wird auf den Mann aufmerksam. Sie spricht ihn an und kann in seiner mitgeführten Tüte mindestens drei Parfümverpackungen feststellen. Als sie ihn auffordert, diese herauszugeben, wird der Beschuldigte aggressiv und droht der Mitarbeiterin mit Schlägen. Mit der gestohlenen Ware flüchtet der Täter in unbekannte Richtung.

Der Beschuldigte kann laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 2 Meter groß, ca. 35 Jahre alt, bekleidet mit einem hellblauen Leinenanzug, einer blauen Sonnenbrille, hellbraune Haare und blaue Augen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

