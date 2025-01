Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Worbis (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Franz-Weinrich-Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 16.05 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem schwarzen Volkswagen Golf und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle in unbekannte Richtung. An dem Golf entstand ein Sachschaden an der Beifahrerseite. Anhand der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein weißes Auto handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0021130/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell