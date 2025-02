Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreisekontrolle endet in JVA

Reitzenhain (ots)

Bei der Einreise klickten die Handschellen. 36-Jähriger kann hohe vierstellige Geldstrafe nicht zahlen und wird in die JVA eingeliefert.

Am 19.02.2025 gegen 12:50 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain einen 36-jährigen niederländischen Staatsangehörigen als Beifahrer eines PKW. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorliegt.

Er war vom Amtsgericht Meppen wegen Gemeinschaftlichen besonders schweren Fall des Diebstahls in Tatmehrheit mit Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 6000 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen verurteilt worden.

Er selbst konnte die offene Geldsumme vor Ort nicht begleichen. Der 36-Jährige nahm telefonischen Kontakt zu seinen Eltern auf, mit der Bitte für ihn die offene Summe zu begleichen, aber auch das führte nicht zum Erfolg. Aufgrund dessen wurde er festgenommen und in die JVA Dresden eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell