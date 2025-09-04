Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Zigaretten in doppeltem Boden - Landshuter Zöllner stoppen Schmuggelfahrt

Landshut (ots)

"Der gute Blick und die Erfahrung der Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheiten Verkehrswege Passau stoppte letztes Wochenende einen besonders raffinierten Zigarettenschmuggel", so Elvira Enders-Beetschen, Pressesprecherin des Hauptzollamts Landshut. Bei mobilen Kontrollen auf der BAB 94 in Fahrtrichtung München im Landkreis Erding wurde am vergangenen Sonntag ein osteuropäischer Kleintransporter mit Anhänger aus dem fließenden Verkehr genommen. Auf Befragen der Beamten gaben der 40-jährige Fahrer und die acht weiteren Insassen an, dass sie Zigaretten nur im Rahmen der Richtmenge bei sich hätten.

Bei der intensiven Kontrolle des PKW-Anhängers zeigte sich, dass nachträglich ein doppelter Boden verbaut worden war. 11.800 Stück Zigaretten mit bulgarischer Steuerbanderole waren in dem Hohlraum versteckt worden. Der Fahrer gab an, diesen selbst verbaut zu haben. Der entstandene Steuerschaden beträgt über 2.430 EUR. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Haben wir Ihr Interesse an der Arbeit des Zolls geweckt? Am 20.09.2025 bietet der Zollinfotag - Karriere in Plattling, Robert-Bosch-Straße 1, Schülerinnen und Schülern von Mittelschulen mit M-Zug, Realschulen, FOS, BOS und Gymnasien, gerne mit Eltern, aber auch Quereinsteigern, die Gelegenheit, einen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche des Zolls sowie in die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Anmeldung ist noch möglich unter: zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de.

Ausblick:

Auch in 2026 wird das Hauptzollamt Landshut wieder Zollinfotage-Karriere veranstalten. Anmeldung ist auch hierfür schon möglich unter: zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de.

Zusatzinformation:

Der Zoll mit seinen vielseitigen Tätigkeiten bietet eine interessante Ausbildung im mittleren Zolldienst, sowie ein Duales Studium (Bachelor of Laws (LL.B.)) im gehobenen Zolldienst und ein Duales Studium Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science (B.SC.)) an.

