POL-E: Essen: 21-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Stichwaffe verletzt - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Am 24. Juni kam es auf der Kuglerstraße/Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Autofahrer. Die Radfahrerin fuhr auf der Kuglerstraße in Richtung Gervinuspark. An der Kreuzung Berliner Straße hielt sie an, um den querenden Verkehr ...

mehr