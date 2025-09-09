PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Auto in Erfurt aufgefunden

Erfurt (ots)

Gestern Morgen stellte die Polizei im Erfurter Ortsteil Büßleben ein gestohlenes Auto sicher. Ein Anwohner entdeckte gegen 07:45 Uhr in der Rohdaer Straße einen unverschlossenen Citroen mit Firmenaufschrift und informierte zunächst den Besitzer. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um Diebesgut aus einem zurückliegenden Einbruch in eine Bäckerei. Neben dem Auto im Wert von rund 10.000 Euro waren zuvor auch etwa 220 Euro Bargeld entwendet worden. Bei der Inaugenscheinnahme des Citroens stellten die Polizisten Frontschäden fest, die zu einem Verkehrsunfall passen, der sich bereits am 05.09.2025 in Erfurt ereignet hatte. Das Auto wurde sichergestellt, die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

