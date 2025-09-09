Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Montagabend kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein betrunkener Fahrradfahrer beteiligt war. Kurz nach 20:00 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Mountainbike zunächst den Gehweg der Sofioter Straße. Auf Höhe der Moskauer Straße fuhr er anschließend ohne Beachtung des fließenden Verkehrs über einen abgesenkten Bordstein in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kollidierte er mit einem 25-jährigen BMW-Fahrer und verletzte sich leicht. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Radfahrer mit knapp 1,4 Promille stark betrunken war. Gegenüber den Beamten gab der Mann zunächst an, die Bremsen seines Fahrrads hätten versagt. Ein durchgeführter Bremstest bestätigte jedoch die volle Funktionsfähigkeit. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 68-Jährigen ein. (DS)

