Landespolizeiinspektion Erfurt
Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gaststätte: hoher Schaden, geringe Beute

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen vergangenes Wochenende in eine Gaststätte im Erfurter Stadtteil Hohenwinden ein. Die Täter verschafften sich über ein Toilettenfenster mit Gewalt Zutritt zum Gebäude und durchsuchten anschließend den Gastraum. Dabei entwendeten sie zwei Flaschen Spirituosen, ein Tablet sowie Bargeld in Höhe von rund 130 Euro. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf knapp 450 Euro. Auf ihrem Beutezug richteten die Einbrecher allerdings erheblichen Sachschaden an. So wurden zwei Fenster beschädigt und ein Kassendisplay zerstört. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf über 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
