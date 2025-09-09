PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolglose Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

Erfurt (ots)

In Erfurt richteten Unbekannte erheblichen Sachschaden an, als sie in der Nacht von Sonntag zu Montag versuchten, in eine Sportstätte im Wustrower Weg einzubrechen. Zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr hebelten die Einbrecher mit Gewalt an der Haupteingangstür sowie an einem Fenster. Ob sie dabei gestört wurden, ist unklar. Der Einbruch blieb jedenfalls erfolglos und die Täter flüchteten ohne Beute. Zurück blieben jedoch Hebelspuren und ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

