Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (11.09.) kam es gegen 07:45 Uhr zu einer Kollision eines PKW mit einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Grevenbroicherin mit ihrem Elektroroller die Straße "Am Sodbach" in Grevenbroich in Richtung Bergheimerstraße. Zeitgleich wollte ein 53-jähriger Grevenbroicher PKW-Fahrer von einem dortigen Parkplatz aus in den Verkehr einbiegen. Dabei übersah er die 18-Jährige und es kam zur Kollision, bei der diese stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei informiert: Wie beim Fahrradfahren besteht auch für E-Scooter keine Helmpflicht. ABER: Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen! Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. Er schützt Sie vor schweren Folgen bei einem Unfall. Weitere Informationen zum Thema E-Scooter unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/e-scooter. Zugleich schützt ein Helm nicht vor dem Unfall selbst. Im Straßenverkehr sind daher Aufmerksamkeit und Rücksichtname von allen Teilnehmern gefordert, und gerade PKW-Fahrer müssen auch auf schwächere Verkehrsteilnehmer achten, um Unfälle zu vermeiden.

