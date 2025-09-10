PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss in Erfurt festgestellt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei hat am Dienstag und Mittwoch drei Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Dienstagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife in der Herrenbreitengasse einen 26-jährigen VW-Fahrer. Ein Drogentest zeigte den Konsum von Cannabis und Methamphetaminen an. Bereits am Nachmittag war Polizisten in der Büßlebener Straße ein Skoda aufgefallen. Am Steuer saß ein 31-jähriger Erfurter, der positiv auf Methamphetamine getestet wurde. Zudem bestand für sein Fahrzeug kein Versicherungsschutz. In der Nacht zu Mittwoch kurz vor 02:00 Uhr stoppten Beamte in der Roststraße einen 23-jährigen VW-Fahrer. Auch bei ihm verlief ein Drogentest positiv auf Methamphetamin. Alle drei Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die mindestens 500 Euro Geldbuße, Punkte in Flensburg und Fahrverbote nach sich ziehen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 08:59

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an geparktem Auto

    Landkreis Sömmerda (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag beschädigten Unbekannte im Landkreis Sömmerda ein geparktes Auto. In der Ortslage Großneuhausen zerkratzten die Täter die Beifahrerseite sowie das Heck eines Opels und verursachten dadurch einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) ermittelt wegen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:58

    LPI-EF: Hochwertiges Pedelec aus Fahrradkeller gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Erfurter Ortsteil Marbach brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Meininger Straße ein. Dabei beschädigten sie den Schließzylinder der Tür und entwendeten ein gesichertes E-Trekkingrad der Marke KTM im Wert von rund 4.300 Euro. Zusätzlich nahmen die Täter einen Fahrradsattel mit Federung und Haltestange im Wert von etwa 150 Euro mit. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren