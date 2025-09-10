Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss in Erfurt festgestellt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei hat am Dienstag und Mittwoch drei Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Dienstagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife in der Herrenbreitengasse einen 26-jährigen VW-Fahrer. Ein Drogentest zeigte den Konsum von Cannabis und Methamphetaminen an. Bereits am Nachmittag war Polizisten in der Büßlebener Straße ein Skoda aufgefallen. Am Steuer saß ein 31-jähriger Erfurter, der positiv auf Methamphetamine getestet wurde. Zudem bestand für sein Fahrzeug kein Versicherungsschutz. In der Nacht zu Mittwoch kurz vor 02:00 Uhr stoppten Beamte in der Roststraße einen 23-jährigen VW-Fahrer. Auch bei ihm verlief ein Drogentest positiv auf Methamphetamin. Alle drei Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die mindestens 500 Euro Geldbuße, Punkte in Flensburg und Fahrverbote nach sich ziehen. (DS)

