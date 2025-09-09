Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an geparktem Auto
Landkreis Sömmerda (ots)
Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag beschädigten Unbekannte im Landkreis Sömmerda ein geparktes Auto. In der Ortslage Großneuhausen zerkratzten die Täter die Beifahrerseite sowie das Heck eines Opels und verursachten dadurch einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die in der Straße Siedlung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0234853 zu melden. (DS)
