Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 66-Jähriger fällt auf falschen Bankmitarbeiter herein

Erfurt (ots)

Ein 66-jähriger Erfurter ist Anfang der Woche Opfer von Telefonbetrügern geworden und verlor dabei fast 9.500 Euro. Er erhielt einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter, der ihm vorgaukelte, Änderungen im Online-Banking vornehmen zu müssen. Unter diesem Vorwand brachte er den Mann dazu, eine App zu installieren und die Umstellung seines TAN-Verfahrens zu bestätigen. Am folgenden Tag bemerkte der 66-Jährige mehrere unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto. Erst da erkannte er den Betrug und wandte sich an die Polizei. Diese weist darauf hin, dass persönliche Daten, TANs oder Zugangsdaten niemals am Telefon weitergegeben werden sollten, da echte Bankmitarbeiter solche Angaben nicht fordern. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell