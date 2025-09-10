Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei stoppt Lkw wegen fehlender Ladungssicherung

Erfurt (ots)

Am Dienstag kontrollierten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei auf der Bundesstraße 7 bei Nohra einen Lkw mit angehängtem Tieflader. Auf diesem transportierte der Fahrer einen Straßenfertiger, der ungesichert auf dem Anhänger stand. Auch auf dem Zugfahrzeug befanden sich mehrere ungesicherte Metallboxen und Zubehörteile. Um die Ladung nachzusichern, musste der Mann den Straßenfertiger zunächst vom Tieflader fahren, da die schweren Sicherungsketten in einer verschlossenen Transportbox auf dem Anhänger verstaut waren. Erst nach ordnungsgemäßer Sicherung durfte er seine Fahrt fortsetzen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld von mindestens 175 Euro sowie Punkte im Fahreignungsregister. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell