Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Erfurter Baumarkt

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Donnerstag in einen Baumarkt in Erfurt einzubrechen. Gegen 01:40 Uhr hebelten sie an einem Fenster auf der Gebäuderückseite und verursachten dabei einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Als der Alarm auslöste, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde hinzugerufen, sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

