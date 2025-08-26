Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hegaustraße - gelben VW Passat angefahren und geflüchtet - rund 8.000 Euro Schaden (25.08.2025)

Singen (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer nach einer Unfallflucht auf der Hegaustraße am Montagmittag hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 12.05 Uhr und 12.35 Uhr touchierte der Unbekannte den auf Höhe der Hausnummer 29 geparkten gelben VBW Passat auf der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher jedoch einfach von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell