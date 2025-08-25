Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Geparkter Audi A6 beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (25.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr, und Montagmittag, 12:00 Uhr, ist in der Bismarckstraße ein geparkter Audi A6 beschädigt worden.

Der braune Wagen stand auf der linken Straßenseite gegenüber der Hausnummer 36, als ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke gegen den Wagen stieß. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend davon.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

