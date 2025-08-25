Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Lkr. Tuttlingen) - Drei junge Männer schlagen auf 43-Jährigen ein (23.08.2025)

Frittlingen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der mehrere Personen auf einen Mann eingeschlagen haben.

Nach bisherigem Stand geriet ein 43-Jähriger gegen 02:00 Uhr mit drei jungen Männern in Streit, nachdem er sie wegen ihres Lärms zur Ruhe ermahnte. In der Folge schlugen die drei auf den Mann ein und flüchteten anschließend in Richtung Bahnhofstraße. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Kopfbereich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierte die Polizei drei tatverdächtige Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen dauern an.

