Lkr. Rottweil) - Heckscheibe von geparktem Auto eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen (23./24.08.2025)

Zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen hat ein Unbekannter in der Hauptstraße die Heckscheibe eines geparkten blauen Opel Combo auf Höhe der Hausnummer 29 eingeschlagen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

