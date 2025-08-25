Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Geparktes Auto bei Unfallflucht stark beschädigt - Polizei sucht Zeugen (22.08.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitagabend ist ein geparkter Ford S-Max in der Straße "Am Römerhof" stark beschädigt worden.

Die Besitzerin stellte den weißen Wagen gegen 18:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 19 ab. Gegen 20:45 Uhr machte man sie darauf aufmerksam, dass die Front des Wagens erheblich beschädigt worden war. Nach ersten Zeugenaussagen soll ein blauer Lastwagen mit ausländischer Zulassung den Unfall verursacht und sich anschließend entfernt haben.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Wagen geben können, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell