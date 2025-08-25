POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - Geparktes Auto bei Unfallflucht stark beschädigt - Polizei sucht Zeugen (22.08.2025)
Oberndorf am Neckar (ots)
Am Freitagabend ist ein geparkter Ford S-Max in der Straße "Am Römerhof" stark beschädigt worden.
Die Besitzerin stellte den weißen Wagen gegen 18:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 19 ab. Gegen 20:45 Uhr machte man sie darauf aufmerksam, dass die Front des Wagens erheblich beschädigt worden war. Nach ersten Zeugenaussagen soll ein blauer Lastwagen mit ausländischer Zulassung den Unfall verursacht und sich anschließend entfernt haben.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Wagen geben können, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
