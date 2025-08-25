Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Jugendliche treten Außenspiegel ab - mehrere Fahrzeuge beschädigt (24.08.2025)

Trossingen (ots)

Am Sonntagabend haben zwei Jugendliche in der Stadtmitte mehrere Autos beschädigt.

Gegen 21:30 Uhr traten zwei junge Männer in der Brühlstraße und Eberhardstraße mehrere Außenspiegel ab und entfernten Kennzeichen von Fahrzeugen. Ein aufmerksamer Zeuge nahm zu Fuß die Verfolgung auf und informierte die Polizei.

Polizeibeamte konnten zwei 16-Jährige nahe des Rathauses antreffen und kontrollieren. Bei einer Absuche stellten die Beamten fest, dass an insgesamt fünf Autos Spiegel beschädigt und Kennzeichen abgerissen worden waren. Mehrere der abgerissenen Kennzeichen konnten in Tatortnähe aufgefunden werden.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Geschädigten dauern an.

Personen, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen unter Tel. 07425 33866 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell