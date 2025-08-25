PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 12-jähriger Radfahrer kollidiert mit Rennradfahrer (24.08.2025)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Schaffhauser Straße sind am Sonntagnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 12-Jähriger fuhr zunächst entgegen der Fahrtrichtung durch die Bushaltestelle an der Scheffelhalle und bog anschließend nach links in Richtung Aachbad ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem Radweg entgegenkommenden 65 Jahre alten Rennradfahrer, der infolgedessen stürzte und sich leicht verletzte. Der Junge blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

