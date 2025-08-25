POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 12-jähriger Radfahrer kollidiert mit Rennradfahrer (24.08.2025)
Singen (ots)
Bei einem Unfall auf der Schaffhauser Straße sind am Sonntagnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 12-Jähriger fuhr zunächst entgegen der Fahrtrichtung durch die Bushaltestelle an der Scheffelhalle und bog anschließend nach links in Richtung Aachbad ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem Radweg entgegenkommenden 65 Jahre alten Rennradfahrer, der infolgedessen stürzte und sich leicht verletzte. Der Junge blieb unverletzt.
