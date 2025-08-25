Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L194 - Motorradfahrer kommt von Straße ab und prallte gegen Verkehrsschild (23.08.2025)

Hohenfels, L194 (ots)

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlspüren i.T. und Kalkofen am Samstagmorgen Verletzungen erlitten. Gegen 9 Uhr war der 68-Jähriger mit einer Honda von Kalkofen in Richtung Mahlspüren i.T. unterwegs. Im Kurvenbereich kam der Biker mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein Verkehrsschild. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in eine Klinik. An der Honda entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Zweirad. Die Höhe des an dem Verkehrsschild entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

