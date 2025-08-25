Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer geraten mit Autofahrer aneinander (23.08.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend sind auf der Konzilstraße zwei Radfahrer mit einem Autofahrer aneinandergeraten. Eine 55-Jährige und ein 58-Jähriger waren auf dem Radweg der Konzilstraße in Richtung Rhein unterwegs. Nachdem ein 38-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto an ihnen vorbeifuhr, äußerten die beiden ihren Unmut, so dass der Autofahrer schließlich auf Höhe der Einmündung zur Inselgasse anhielt. Infolge des dann folgenden Disputs kam es zu weiteren Beleidigungen, zudem ging der ältere den jüngeren schließlich körperlich an. Die Beteiligten erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

