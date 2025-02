Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsdelikte im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am 22.02.2025 konnten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen im Rahmen der Streifentätigkeit mehrere Verkehrsdelikte zur Anzeige bringen. Zuerst wurde in der Hesseröder Straße in Nordhausen ein Fahrradfahrer angehalten, welcher zum einen das Fahrrad in seiner Funktion manipuliert hatte und zum anderen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren führte der 19-Jährige einen Schlagring sowie verbotene Pyrotechnik mit sich. Im Anschluss wurde in der Löwentorstraße in Bleicherode ein E-Scooter Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Auch dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein weiterer Fahrzeugführer konnte in der Bochumer Straße festgestellt werden. Dieser stand unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis. In der Nacht wurde dann noch ein PKW in der Freiherr-vom-Stein-Straße kontrolliert. Der VW-Fahrer stand ebenfalls unter dem Einfluss Betäubungsmitteln. Des Weiteren hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug war außer Betrieb gesetzt. Gegen alle werden entsprechenden Anzeigen durch die Polizei Nordhausen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell