Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, L224, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer weicht Reh aus und prallt gegen Baum (23.08.2025)

TEngen, L224 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend auf der Landesstraße 224 einem Wildtier ausgewichen und infolge dessen gegen einen Baum geprallt. Gegen 22 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem BMW auf der L224 zwischen Tengen und Watterdingen unterwegs. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte wich der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts aus und prallte in der Folge mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen, der eine Versorgung durch den Rettungsdienst ablehnte, Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,4 Promille bestätigte den Verdacht. Daraufhin musste er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und zudem seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell