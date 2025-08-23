Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81, Gemarkung Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz) - Brennender Sattelauflieger führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen (22.08.2025)

(A 81, Gemarkung Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz) (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Freitagabend um 21.10 Uhr auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen, kurz vor dem Parkplatz Bruckried, auf Gemarkung Mühlhausen-Ehingen, ein Sattelauflieger in Brand. Dem Fahrer der Zugmaschine gelang es noch diese abzukoppeln und zur Seite zu fahren. Der Auflieger war mit mehreren Tonnen Milchpulver beladen, welche ebenfalls in Brand gerieten. Die Feuerwehren aus Mühlhausen-Ehingen und Engen waren mit 46 Kräften ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn für eine Stunde komplett gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr staute. Der Auflieger wurde nach dem Ablöschen auf den Parkplatz geschleppt, so dass ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnte. Für die Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma blieb rechte der Fahrstreifen bis Samstagmorgen gesperrt. Verkehrslenkungsmaßnahmen wurden von der Autobahnmeisterei Engen organisiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 60.000 EUR.

