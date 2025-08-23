Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) - Zwei Pkw und eine Straßenlaterne beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf (23.08.2025)

(Konstanz/Landkreis Konstanz) (ots)

Drei beschädigte Autos und eine kaputte Straßenlaterne sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagmorgen um 00.30 Uhr in der Hegaustraße in Konstanz ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines grauen Mercedes, E-Modell, befuhr die Moltkestraße und bog in die Hegaustraße ein. Aus nicht geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Anschließend prallte er mit seinem Fahrzeugheck gegen einen ebenfalls geparkten Hyundai, welcher durch die Wucht gegen eine Straßenlaterne geschoben wurde, wodurch der Lampenschirm abbrach und die Lampe aus der Verankerung geschoben wurde. Der Mercedes setzte zurück und stieß beim Vorwärtsfahren ein zweites Mal gegen den Hyundai bevor er flüchtete. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe konnte der Fluchtweg des Fahrzeugs verfolgt werden. Der Mercedes konnte in einer Garage in der Nähe der Bücklegarage ohne Kennzeichen und ohne Fahrer abgestellt aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an. Der angerichtete Sachschaden an den Fahrzeugen und an der Laterne beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 17.000 EUR. Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeuglenker nimmt das Polizeirevier in Konstanz unter der Rufnummer 07531/995-2222 entgegen (AM).

