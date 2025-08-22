Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unbekannte zerstören Sicherheitsglas an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen (22.08.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 23:30 Uhr, auf Freitag, 02:30 Uhr, haben Unbekannte das Sicherheitsglas einer Bushaltestelle am Graf-von-Stauffenberg-Platz beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Graf-von-Stauffenberg-Platzes bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell