POL-MG: Mann greift Polizeibeamte und Rettungssanitäter an

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Freitag, 25. Juli, einen 74-jährigen Mann in seiner Wohnung an der Hehner Straße bestohlen. Der Mann hatte gegen 16 Uhr an der Tür des Seniors geklingelt und eine Flasche Whiskey zum Verkauf angeboten. Der 74-Jährige ließ den Täter daraufhin in seine Wohnung, um das Geschäft abzuwickeln. Am Abend stellte der ...

