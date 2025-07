Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist in Geistenbeck

Mönchengladbach (ots)

Eine 59-jährige Frau ist am Freitag, 25. Juli, gegen 14 Uhr von einem Exhibitionisten belästigt worden.

Die Frau war gerade mit ihrem Hund an der Ecke Steinsstraße / Geistenbecker Straße spazieren, als sie an einem Mann vorbeikam, der dort auf einem Zaun saß. Er sprach sie anzüglich an und entblößte dabei sein Glied. Daraufhin entfernte er sich zu Fuß in Richtung Supermarkt.

Der Unbekannte hatte kurze, dunkle Haare, eine kräftige Statur und war schwarz gekleidet.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Nummer 02161 290 entgegen. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell