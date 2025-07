Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer nach E-Scooter-Unfall gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 24. Juli, stürzte ein E-Scooter-Fahrer auf der Rathenaustraße, nachdem er aufgrund eines aus einer Ausfahrt kommenden Autos stark bremste.

Laut eigener Angaben sei der 48-Jährige gegen 17.05 Uhr auf dem Radweg der Rathenaustraße in Richtung Fliethstraße unterwegs gewesen. An einer Parkplatzausfahrt habe er dann einen Pkw der Marke Renault wahrgenommen. Dieser sei an dem Stoppschild zum Stehen gekommen, kurz darauf jedoch wieder angefahren. Aufgrund dieser Situation habe der Mann stark gebremst und sei mit dem E-Scooter gestürzt. Er verletzte sich dabei leicht.

Die Polizei sucht den Autofahrer sowie Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell