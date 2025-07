POL-MG: E-Scooter-Fahrer nach Unfall flüchtig

Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Wochenende ist die Polizei zu mehreren Bränden im Mönchengladbacher Stadtgebiet gerufen worden. Weil in allen Fällen derzeit von Fremdeinwirkung ausgegangen wird, werden nun Zeugen gebeten, sich zu melden. Zu dem ersten Einsatz kam es am Samstag, 19. Juli, gegen 16.50 Uhr an der Mathildenstraße in Schrievers. Dort hatte ein Gegenstand auf einer Parkbank gebrannt. Einsatzkräfte ...

