Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - 2. Nachtrag zu tragischem Unfall auf Baustelle:

Horb am Neckar (ots)

Wie bereits am 21.5.25 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6039016) und 22.5.25 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6040488) berichtet, kam es am 20. Mai zu einem Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle in Horb am Neckar, bei welchem drei Bauarbeiter in einer Personen-Transportgondel abstürzten und verstarben.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen haben sich erste Anhaltspunkte weiter verdichtet, dass sich die Kranflasche, an deren Haken auch die Transportgondel bei der Personenbeförderung befestigt war, an querlaufenden Drahtseilen verfing und das Kranseil letztendlich riss.

Derzeit liegen Hinweise auf ein menschliches Versagen vor. Gegen den 36-jährigen Kranführer, welcher am Unfalltag die Beförderung der Personengondel durchführte, wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt und der Staatsanwaltschaft Rottweil dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim

Markus Wagner, Pressestelle der Staatsanwaltschaft Rottweil

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell