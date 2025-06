Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Scheunenbrand nach Blitzeinschlag

Keltern (ots)

Eine freistehende Scheune mit Stallungen auf der Gemarkung Keltern ist am Sonntagnachmittag durch einen Brand vollständig zerstört worden.

Gegen 13 Uhr geriet eine Scheune zwischen Ellendingen und Dietlingen in Brand, hierbei wurde eine Person leicht verletzt. In dem Gebäude befanden sich zur Zeit des Brandausbruchs drei Pferde. Die Tiere konnten durch den Besitzer rechtzeitig ins Freie verbracht und gerettet werden. Neben den Pferden standen mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge und einige Autos in dem Gebäude. Die Scheune und die Fahrzeuge wurden durch den Brand vollständig zerstört. Nach derzeitigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen Blitzeinschlag verursacht wurde. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Derzeit sind die Nachlöscharbeiten noch im Gange, hierzu befindet sich auch das THW im Einsatz. Die Feuerwehren der Abteilung Keltern und den angrenzenden Ortschaften waren mit starken Kräften vor Ort, ebenso war der Rettungsdienst und die Polizei in den Einsatz eingebunden.

