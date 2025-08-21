Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannter versucht Tankstelle auszurauben - Kriminalpolizei bittet um Hinweise (20.08.2025)

Spaichingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen hat ein Unbekannter versucht, eine Tankstelle in der Hauptstraße auszurauben.

Der Mann betrat gegen 06:00 Uhr die Verkaufsräume und forderte mit einer Schusswaffe und einem Zettel die Herausgabe von Bargeld. Da der Angestellte nicht auf die Forderung einging, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Innenstadt.

Ob es sich bei der mitgeführten Waffe um eine echte Schusswaffe oder eine Nachbildung handelte, ist bislang unklar.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 50 bis 65 Jahre alt, dunkler Teint, bekleidet mit einer blauen Zipp-Jacke, einer blauen Mütze mit Schild und seitlichen Ohrenklappen, einer weiß-blauen OP-Maske sowie einer Sonnenbrille mit dunklen Gläsern. Zudem trug er eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell