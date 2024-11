Feuerwehr Essen

FW-E: Reizgasfreisetzung - Zwei Einsätze für Rettungsdienst und Feuerwehr in kurzer Abfolge

Essen, 22.11.2034, 10:10 Uhr (ots)

Am heutigen Freitag, dem 22. November 2024, kam es im Essener Stadtgebiet zu zwei Einsätzen, bei denen Reizgas freigesetzt wurde. Beide Vorfälle erforderten den Einsatz zahlreicher Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Essen, um betroffene Personen medizinisch zu versorgen.

Der erste Alarm erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Essen um 10:10 Uhr. In einem Berufskolleg an der Blücherstraße kam es im ersten Obergeschoss zu einer Freisetzung von Reizgas. Insgesamt 19 Betroffene klagten über Atemwegsreizungen und Augenbrennen. Ein Notarzt sichtete die betroffenen Schülerinnen und Schüler vor Ort. Vier Personen mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden, konnten dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Feuerwehr belüftete die Räumlichkeiten, so dass der Schulbetrieb nach Abschluss der Maßnahmen fortgesetzt werden konnte.

Etwa eine Stunde später, um 11:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu einer zweiten Einsatzlage alarmiert. In der U-Bahn-Station Berliner Platz kam es ebenfalls zur Freisetzung von Reizgas, diesmal auf der Gleisebene. Fünf Personen klagten über leichte Beschwerden. Sie wurden vor Ort medizinisch untersucht, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

In beiden Fällen waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Essen mit einem Großaufgebot an Rettungsmitteln vor Ort. Die Polizei Essen hat in beiden Fällen Ermittlungen eingeleitet, um die genauen Umstände der Reizgasfreisetzungen zu klären.

