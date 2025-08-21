Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unbekannter fährt Laterne um und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (20.08.2025)

Am Mittwochmittag ist auf der Bundesstraße 311 auf Höhe eines Autohauses ein unbekannter Autofahrer von der Straße abgekommen, hat dabei eine Straßenlaterne beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Der Wagen kam gegen 12:00 Uhr in Fahrtrichtung Möhringen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und riss die Laterne teilweise aus ihrer Verankerung. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

