POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) - Mit nicht zugelassenem E-Scooter unterwegs - Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (20.08.2025)
Spaichingen (ots)
Am Mittwochvormittag hat die Polizei in der Hauptstraße eine Frau gestoppt, die mit einem nicht zugelassenen E-Scooter unterwegs war.
Eine 38 Jahre alte Frau war gegen 10:30 Uhr mit dem E-Scooter von Aldingen kommend in Richtung Spaichinger Ortsmitte unterwegs. Da das Gefährt eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h erreichte, wäre hierfür eine Fahrerlaubnis der Klasse B erforderlich gewesen. Über eine solche verfügt die Frau jedoch nicht.
Der von ihr genutzte E-Scooter wies zudem erhebliche Mängel auf: Er hatte keine gültige Betriebserlaubnis, war lediglich mit einer schwachen Hinterradbremse ausgestattet und bot keine Möglichkeit, das Versicherungskennzeichen ordnungsgemäß anzubringen. Die Beamten stellten den Scooter sicher.
Hinweis der Polizei: E-Scooter dürfen nur dann im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden, wenn sie eine gültige Betriebserlaubnis (ABE oder Einzelgenehmigung) besitzen und den Vorgaben der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung entsprechen. Dazu gehören unter anderem zwei unabhängige Bremsen, eine Lichtanlage sowie die Möglichkeit, ein Versicherungskennzeichen gut sichtbar anzubringen. Nur dann dürfen sie im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell