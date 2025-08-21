Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autoscheibe eingeschlagen und Wertsachen entwendet (19./20.08.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag hat ein Unbekannter ein an der Bücklestraße, auf Höhe der Hausnummer 60 geparktes Auto aufgebrochen und Wertsachen daraus entwendet. Vermutlich nachdem der Versuch die Fahrertür aufzuhebeln scheiterte, schlug der Täter die Heckscheibe des braunen VW Golf ein. Anschließend erbeutete er aus dem Kofferraum zwei i-Pads und einen Laptop. Der Wert des Diebesguts und der an dem Golf entstandene Schaden sind noch nicht bekannt.

Die Polizei weist erneut darauf hin, KEINE Wertsachen im Auto liegenzulassen, auch nicht, wenn es verschlossen ist! Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell