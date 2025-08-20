Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Bankholzen, Lkr. Konstanz) Falsche Fensterputzer auf Diebestour - Polizei rät zu besonderer Wachsamkeit! (19.08.2025)

Moos, Bankholzen (ots)

Nachdem falsche Fensterputzer in den vergangenen Tagen auf Diebestour waren, warnt die Polizei und rät zu besonderer Vorsicht und Wachsamkeit. Mittels Flyern und über Messengerdienste bot eine Firma an, für kleines Geld sämtliche Fenster im ganzen Haus zu putzen. Von dem "unschlagbaren" Angebot gelockt, rief eine 61-Jährige unter der angegebenen Telefonnummer an und vereinbarte einen Termin. Daraufhin tauchten zunächst zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren bei ihr auf und gaben vor, die Fenster anzuschauen und alles für die anschließende Reinigung vorzubereiten. Nachdem sich einer der beiden trotz Widerspruch der 61-Jährigen alleine ins Obergeschoss begab, verließen die Männer kurz darauf, mit der Ankündigung der Fensterputzer käme gleich, das Haus. Durch das Verhalten misstrauisch geworden, schaute die Frau nach ihrem Schmuck und stellte fest, dass eine wertvolle Goldkette und ein Ring fehlten.

Den daraufhin verständigten Beamten des Polizeipostens Gaienhofen ist es bereits einen Tag später gelungen, die beiden diebischen Fensterputzer zu ermitteln. Die Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Lassen Sie Fremde in Ihrer Wohnung nie unbeaufsichtigt! Trickdiebe sind schnell - und nutzen jeden Moment der Unachtsamkeit, um ihre Opfer zu beklauen.

Hinweise, um sich zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de.

Seien Sie misstrauisch: Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch so.

Informieren Sie sich: Recherchieren Sie das Unternehmen und die Dienstleistung selbst. Lesen Sie Bewertungen von anderen Kunden und überprüfen Sie die Website des Unternehmens auf Transparenz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell