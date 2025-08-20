Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

VS

Lkr. SBK) - E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall verletzt

Villingen / VS / Lkr. SBK (ots)

Am Dienstag (19.08.25) hat sich in Villingen ein Unfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer ereignet. Der 18-Jährige war mit diesem gegen 17 Uhr parallel zur Vöhrenbacher Straße unterwegs und wollte diese am dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Eine 30-jährige Skoda-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem 18-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell