Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - Motorradfahrer mit Beiwagen bei Unfall schwer verletzt (19.08.2025)

Deißlingen (ots)

Am Dienstagvormittag hat sich auf der Bundesstraße 27 an der Ausfahrt Deißlingen ein Unfall ereignet, bei dem ein 72-jähriger Motorradfahrer mit Beiwagen schwere Verletzungen erlitten hat.

Der Mann war gegen 11:20 Uhr von Villingen in Richtung Deißlingen unterwegs, als er in der Ausfahrt aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Gespann verlor und gegen die Leitplanke stieß. Durch den Aufprall stürzte er vom Motorrad und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich im Einsatz, der Mann kam schließlich jedoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme blieb die Ausfahrt für den Verkehr gesperrt.

Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell