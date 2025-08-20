Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) - Audi überschlägt sich nach Ausweichmanöver vor Reh (19.08.2025)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Dienstagabend ist auf der Bundesstraße 311 ein 20-jähriger Autofahrer mit einem Audi A4 verunglückt, nachdem er einem Reh ausweichen wollte.

Der junge Mann war gegen 22:30 Uhr von Worndorf kommend in Richtung Neuhausen unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Um eine Kollision zu verhindern, riss er das Lenkrad herum, kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam wenige Meter weiter wieder auf den Rädern zum Stehen.

Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, stand jedoch unter Schock und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

