POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 03.06.2025, in der Zeit zwischen 10:30-15:45 Uhr, kam es in der Scharnhorststraße, in Höhe Hausnummer 9, zu einem Verkehrsunfall infolgedessen sich der oder die bislang unbekannte Verursacher(-in) unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Im o.a. Zeitraum stellte der Geschädigte seinen grauen Ford EcoSport ab und entdeckte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug diverse Lackkratzer und Dellen ...

mehr