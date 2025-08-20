Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L226, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand (19.08.2025)

Radolfzell (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstagabend ist auf der Landesstraße 226 zwischen Steißlingen und Radolfzell ein Auto in Brand geraten. Gegen 20.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem VW Golf auf der L226 unterwegs. Auf Höhe des Böhringer Sees stellte der junge Mann plötzlich Probleme beim Gas geben fest, so dass er das Auto zum Radweg hin ausrollen ließ. Nachdem er dabei bereits verschmorten Plastikgeruch wahrnahm, verließen der 19-Jährige und seine 17-jährige Beifahrerin umgehend den Wagen, der kurz darauf zu brennen begann. Bei Eintreffen der Polizei waren Kräfte der Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten an dem mittlerweile in Vollbrand stehenden Golf beschäftigt. Währenddessen war die Fahrbahn kurzzeitig vollgesperrt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um die Bergung des verbrannten Wagens. Die Straßenmeisterei übernahm danach die Beschilderung und Reinigung der Fahrbahn und des betroffenen Erdreichs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell