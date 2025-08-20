PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Wangen, Lkr. Konstanz) Wohnmobil beschädigt - Unbekannte schlagen Scheinwerfer ein (19.08.2025)

Öhningen, Wangen (ots)

In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter ein auf der Hauptstraße geparktes Wohnmobil beschädigt. Zwischen 01 Uhr und 08.30 Uhr schlug er die vorderen Scheinwerfer des auf Höhe der Hausnummer 39 abgestellten Campingmobils mit einem Stein ein und hinterließ zudem Kratzer und Beulen in der Karosserie. Der dadurch entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

