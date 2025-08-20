PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim
Lkr. SBK) - Unfallflucht auf der B27, Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim / Lkr. SBK (ots)

Am Dienstag (19.08.25) ist es auf der B27 auf Höhe Messegeländer zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 20:30 Uhr die B27 in Richtung Donaueschingen. Auf Höhe der dortigen Tankstelle kam ihm ein Autofahrer in einem Pkw entgegen, welcher immer weiter auf die Gegenfahrbahn und somit ihm entgegen fuhr. Es kam zum Streifvorgang, am VW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der entgegenkommende Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass ein ausländisches Kennzeichen angebracht war.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren