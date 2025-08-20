Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Lkr. SBK) - Unfallflucht auf der B27, Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim / Lkr. SBK (ots)

Am Dienstag (19.08.25) ist es auf der B27 auf Höhe Messegeländer zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 20:30 Uhr die B27 in Richtung Donaueschingen. Auf Höhe der dortigen Tankstelle kam ihm ein Autofahrer in einem Pkw entgegen, welcher immer weiter auf die Gegenfahrbahn und somit ihm entgegen fuhr. Es kam zum Streifvorgang, am VW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der entgegenkommende Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass ein ausländisches Kennzeichen angebracht war.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell