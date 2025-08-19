Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekanntes Pärchen auf Motorroller entwendet Geldbeutel (18.08.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein unbekanntes Pärchen auf einem Motorroller hat am Montagmorgen im Hinterhof eines Anwesens in der Robert-Bosch-Straße einen Diebstahl begangen. Gegen 10 Uhr tauchten ein unbekannter Mann in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau mit einem Roller im Hinterhof der Gaststätte "Le Ricard" auf. Gegenüber dem grade an seinem Auto aufhältigen 47-jährigen Wirt gaben sie vor, Interesse an einem Besuch des Lokals zu haben, indem sie zunächst nach den Öffnungszeiten fragten. Nachdem der Betrieb noch geschlossen war, begab sich der 47-Jährige kurz in die Gaststätte um der Fremden eine Speisekarte zu holen. Als er zurückkehrte und die Karte übergab, fuhr das unbekannte Pärchen, dass mit einem auffälligen roten Roller mit Windschild unterwegs war, davon. Kurz darauf stellte der Wirt das Fehlen seines privaten Geldbeutels, der zuvor in der Mittelkonsole lag, fest.

Zeugen, denen das Pärchen auf dem Roller am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, im Bereich der Robert-Bosch-Straße aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die Identität des Diebespaares geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036 in Verbindung zu setzen.

